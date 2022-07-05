Криштиану Роналду сфотографировался с футболистками сборной Португалии

Футболист «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду посетил базу женской сборной Португалии по футболу, которая готовится к Евро-2022 в Англии.



Своими фотографиями с португальцем поделились вратарь Патриция Мораис, нападающая Ана Боргес, полузащитница Фатима Пинто и ряд других футболисток сборной.



Напомним, Евро-2022 пройдёт с 6 по 31 июля 2022 года в Англии. Матч открытия состоится на стадионе «Олд Траффорд», а финальный поединок – на «Уэмбли». Изначально турнир должен был пройти с 7 июля по 1 августа 2021 года, но в связи с пандемией COVID-19 турнир был перенесён на 2022 год.



Недавно стало известно, что в «Манчестер Юнайтед» не уверены, что Роналду отправится с командой на предсезонный тур в Австралию и Таиланд. Это связано с желанием португальца покинуть «Манчестер Юнайтед» в случае, если манкунианцам поступит подходящее предложение.

Фото: Из личного архива

Фото: Из личного архива

Фото: Из личного архива