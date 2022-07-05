«Уфа» и BetBoom расторгли спонсорский контракт. Стадиону клуба вернули название «Нефтяник»

Футбольный клуб «Уфа» объявил о расторжении спонсорского контракта с букмекерской компанией BetBoom по обоюдному согласию сторон.

В связи с данным решением «BetBoom Арена» вернёт своё первоначальное название – стадион «Нефтяник».

«Мы благодарим партнёров за годы плодотворной и взаимовыгодной работы», — говорится в официальном заявлении клуба.

ФК «Уфа» и BetBoom начали партнёрскую деятельность в 2018 году. С 2020 года букмекерская компания являлась титульным спонсором клуба. В 2021 году она первой в России интегрировала свой нейминг в название стадиона.

По итогам сезона-2021/2022 «Уфа» сначала оказалась в стыковых матчах, а затем проиграла «Оренбургу» по сумме двух встреч и вылетела в Первую лигу.