Sky Sport: Златан Ибрагимович готовится подписать контракт с «Миланом» на € 1–1,5 млн
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Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович готовится подписать новый контракт с итальянским клубом. Соглашение будет рассчитано до 30 июня 2023 года, сообщает Sky Sport Italia.
По информации издания, зарплата шведского форварда составит € 1–1,5 млн в год плюс бонусы, зависящие от результативных действий. Подписание контракта состоится в ближайшие дни.
Напомним, в конце мая Ибрагимович перенёс операцию на колене. Сообщалось, что восстановление шведского футболиста займёт от шести до семи месяцев. Ибрагимович пошёл на заключение такого контракта, чтобы клуб не переплачивал ему в период восстановления после операции. У игрока будет возможность продлить соглашение на вторую часть сезона-2022/2023. В октябре форварду исполнится 41 год.
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