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Стали известны две причины, по которым Роналду не перейдёт в «Баварию»

Стали известны две причины, по которым Роналду не перейдёт в «Баварию»
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37-летний известный португальский нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду не станет игроком мюнхенской «Баварии», несмотря на различные слухи СМИ. Об этом сообщает Bayern & Germany в «Твиттере» со ссылкой на информацию журналиста ESPN и SportBILD Тоби Альтшаффля.

Как отмечает источник, на то, что Роналду не перейдёт в «Баварию» существуют ровно две весомые причины – это высокая заработная плата португальца, из-за которой придётся значительно перестраивать иерархию зарплат других игроков, а также то, что Криштиану почти невозможно встроить в систему прессинга Юлиана Нагельсмана.

В прошлом сезоне Роналду принял участие в 38 матчах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, в которых отметился 24 голами и тремя результативными передачами.

Роналду станцевал с племянницей и сыном в TikTok.

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