«Сассуоло» закрепил 4-й номер за Франческо Маньянелли
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«Сассуоло» изъял из обращения номер 4, под которым выступал капитан клуба Франческо Маньянелли.
«В «Сассуоло» номер 4 был, есть и всегда будет принадлежать Франческо Маньанелли. Ещё раз: «Спасибо, капитан!» — говорится в пресс-релизе клуба, посвящённому изъятию номера.
Франческо на старте карьеры выступал за «Кьево», «Рому», «Фиорентину». За итальянский клуб начал играть с 2005 года. 19 мая он объявил о завершении игровой карьеры. В сезоне-2012/2013 он впервые с клубом вышел в Серию А.
В начале этой недели состоялась специальная церемония, на которой клуб перед на глазах болельщиков передал игровую футболку с номером «4» в руки Франческо.
В минувшем сезоне защитник принял участие в 12 матчах Серии А, не отметившись результативными действиями.
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