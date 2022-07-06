Новичок «Оренбурга» Оганесян: само собой, будет особый настрой на матч со «Спартаком»

Новичок «Оренбурга» нападающий Степан Оганесян рассказал о своём переходе и первых впечатлениях в клубе.



«Я очень рад присоединиться к команде. Ещё зимой был вариант, но из-за определённых обстоятельств не получилось. Сейчас пришли к общему мнению, и в итоге сейчас в «Оренбурге».



Мне очень нравятся тренировки Марцела Лички. Очень интересные, узнаю много нового. В принципе, ничего сложного.



Помню октябрьский матч «Спартака-2» с «Оренбургом». Мы тогда проиграли 2:1, и я ещё был в составе «Спартака-2». Тогда я забил единственный гол за свою команду.



Были разговоры, что я могу пополнить состав «Оренбурга», это как-то подстёгивало. Интерес такого клуба всегда подстёгивает.



Само собой, на выездной матч со «Спартаком» будет особый настрой. Так скажем, моя бывшая команда. Мы будем стараться победить, будем показывать хороший футбол», — сказал Оганесян в интервью пресс-службе клуба.



Напомним, 20-летний нападающий проведёт сезон-2022/2023 в составе «Оренбурга» на правах аренды из московского «Спартака». Первый матч нового чемпионата клуб проведёт 16 июля с «Крыльями Советов».

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