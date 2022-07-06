Нападающая сборной Дании Хардер: когда получила травму, пришлось её гуглить

Нападающая «Челси» и сборной Дании Пернилле Хардер рассказала о проблеме детских и юношеских женских команд.



«У девочек в детских и юношеских командах было много травм. К сожалению, эта тенденция наблюдается и сегодня, потому что у них нет консультантов и специалистов, которые могут сказать, что нужно дополнительно тренировать ягодицы, чтобы избежать повреждений крестообразных связок. Когда я получила травму, мне пришлось её погуглить. Это бы не случилось, если бы в то время я была талантливым игроком по имени Пер. Тогда я бы 100% тренировалась в академии «Мидтьюлланна» с 13 лет», — приводит слова Хардер ALT.dk.



Напомним, Хардер дважды признавалась лучшей футболисткой Европы (2018, 2020). С 2009 года нападающая вызывается в женскую национальную команду Дании.