Радимов — о Суперкубке России: «Спартак» может ещё раз нарваться на 1:7 с «Зенитом»

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов поделился ожиданиями от предстоящего матча за Суперкубок России со «Спартаком». От ответил на вопрос, могут ли красно-белые сыграть первым номером. Кроме того, экс-игрок отметил, что вновь может случиться разгром московского клуба.
«Может ли «Спартак» сыграть в матче за Суперкубок России с «Зенитом» первым номером? Так декларировал Абаскаль, что он хочет строить такой футбол и прессинговать. Почему не начинать с первого матча? Если декларировать одно, а с первого же матча играть от обороны, то могут и не понять. А нарваться на 1:7 с такой игрой в Санкт-Петербурге можно ещё раз. Это палка о двух концах. Решать главному тренеру «Спартака», но тут либо пан, либо пропал», — заявил Радимов в эфире «Матч ТВ».
Матч за Суперкубок России, в котором сыграют «Спартак» и «Зенит», состоится 9 июля. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.
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