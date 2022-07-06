Фамейе объяснил, почему принял решение перейти в «Рубин», выступающий в Первой лиге

Ганский нападающий «Рубина» Джоэль Фамейе рассказал, как он принял решение продолжить карьеру в казанском клубе. Форварда не смутило то, что в предстоящем сезоне команда будет выступать в Первой лиге.



«Конечно, я думал о сборной, хочу играть на чемпионате мира, и я говорил об этом с тренером нашей национальной команды. Он признался, что не вызывал меня на последние матчи, так как я играю в ФНЛ, а мои конкуренты – в Англии, Испании, Германии, Нидерландах. Я понимаю его решение. Я всегда готов сыграть за сборную, если буду нужен. Мне всего 25. Если всё будет хорошо, у меня ещё будет шанс сыграть на чемпионате мира», — цитирует Фамейе «РИА Новости».



Напомним, по итогам сезона-2021/2022 «Рубин» занял 15-е место в Российской Премьер-Лиге и вылетел в Первую лигу.