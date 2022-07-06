В «Химках» объяснили, почему не поддержали идею проведения Кубка лиги

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков объяснил, почему клуб пока решил не поддерживать идею проведения Кубка лиги.



«На этом этапе мы решили не поддерживать данный турнир. По нашему мнению, он не проработан с точки зрения финансирования. Это достаточно большая нагрузка на клуб. Непонятно и с вещателем. Безусловно, мы понимаем, что это и турнир, на котором будет использоваться персонифицированная карта. Это тоже дополнительная нагрузка. Поэтому сейчас, пока всё это не проработано, мы не готовы, наверное, его поддержать», — сказал Терюшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.



Ранее стало известно, что на собрании клубов Российской Премьер-Лиги состоялось обсуждение проекта Кубка лиги. Представители высказывались о необходимости проведения нового турнира. В итоге 13 клубов оценили эту идею положительно, а три – отрицательно.

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