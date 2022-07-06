Кессье: говорил с Ибрагимовичем до перехода в «Барсу». Он сказал, что это хорошее место

Новичок «Барселоны» полузащитник Франк Кессье рассказал о задачах, которые ставит перед собой в каталонском клубе.



«Я очень хочу встретиться с тренером и партнёрами по команде. Действительно хочу приступить к работе. Мне нужно много работать, чтобы добиться карьеры, как у Яя Туре. Я разговаривал со Златаном Ибрагимовичем, и он сказал, что я перехожу в хорошее место. Я буду много работать, а о моей позиции на поле будет думать тренер. Моя задача — тренировки и постоянная работа», — приводит слова Кессье Mundo Deportivo.

Напомним, Кессье подписал с «Барселоной» контракт сроком до 30 июня 2026 года. В контракте ивуарийского футболиста с каталонским клубом прописана фиксированная сумма отступных — € 500 млн.