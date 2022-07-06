Кассьерра объяснил, почему решил выступать за «Зенит» под 30-м номером

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра рассказал, почему после перехода в клуб из Санкт-Петербурга выбрал 30-й номер. Он объяснил, что уже выбирал его раньше и чувствовал себя хорошо.



«Мне очень нравится номер 30. Так сложилось, что в тех командах, где я под ним играл, чувствовал себя очень хорошо. Даже контракт с «Зенитом» я подписал 30 июня. Так что для меня очень много значит это число», — передаёт слова Кассьерры корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.



Напомним, Матео Кассьерра перешёл в «Зенит» нынешним летом. Раньше он выступал в Российской Премьер-Лиге в «Сочи». «Зенит» проведёт первый официальный матч в сезоне-2022/2023 9 июля. Клуб из Санкт-Петербурга сыграет в матче за Суперкубок России со «Спартаком».