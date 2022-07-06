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«Бетис» объявил о продлении контракта с 40-летним капитаном Хоакином

«Бетис» объявил о продлении контракта с 40-летним капитаном Хоакином
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Капитан «Бетиса» Хоакин продлил контракт с клубом, сообщается на официальном сайте испанской команды. Новое соглашение 40-летнего футболиста с «Бетисом» рассчитано до конца июня 2023 года.

«Хоакин — икона для разных поколений «Бетиса», которая и дальше будет радовать болельщиков на стадионе «Бенито Вильямарин» своим неисчерпаемым талантом», — говорится в сообщении пресс-службы «Бетиса».

Напомним, Хоакин перешёл в «Бетис» из «Фиорентины» в 2015 году. Также футболист выступал за клуб из Севильи с 1999 по 2006 год. Хоакин также играл за «Валенсию» и «Малагу». В прошлом сезоне игрок принял участие в 21 матче испанской Примеры и отдал одну результативную передачу. 21 июля Хоакину исполнится 41 год.

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