«Бетис» объявил о продлении контракта с 40-летним капитаном Хоакином
Поделиться
Капитан «Бетиса» Хоакин продлил контракт с клубом, сообщается на официальном сайте испанской команды. Новое соглашение 40-летнего футболиста с «Бетисом» рассчитано до конца июня 2023 года.
«Хоакин — икона для разных поколений «Бетиса», которая и дальше будет радовать болельщиков на стадионе «Бенито Вильямарин» своим неисчерпаемым талантом», — говорится в сообщении пресс-службы «Бетиса».
Напомним, Хоакин перешёл в «Бетис» из «Фиорентины» в 2015 году. Также футболист выступал за клуб из Севильи с 1999 по 2006 год. Хоакин также играл за «Валенсию» и «Малагу». В прошлом сезоне игрок принял участие в 21 матче испанской Примеры и отдал одну результативную передачу. 21 июля Хоакину исполнится 41 год.
Новость по теме39-летний Квальярелла продлил контракт с «Сампдорией» на год
Комментарии
- 6 июля 2022
-
16:02
-
16:00
-
16:00
-
15:55
-
15:40
-
15:37
-
15:37
-
15:25
-
15:09
-
15:06
-
15:03
-
14:56
-
14:33
-
14:31
-
14:28
-
14:27
-
14:24
-
14:19
-
14:09
-
13:59
-
13:46
-
13:30
-
13:23
-
13:17
-
13:13
-
12:52
-
12:51
-
12:47
-
12:39Аяз Гулиев перейдёт в «Химки» Эксклюзив
-
12:39
-
12:34
-
12:31
-
12:30
-
12:15
-
12:11
Партнерский контент