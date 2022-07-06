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Хвича Кварацхелия записал видеообращение к болельщикам «Наполи»

Хвича Кварацхелия записал видеообращение к болельщикам «Наполи»
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Грузинский полузащитник Хвича Кварацхелия записал видеообращение к болельщикам «Наполи». О том, что Кварацхелия стал игроком «Наполи», стало известно 1 июля. Сумму сделки клуб разглашать не стал. По данным СМИ, она должна была составить € 10 млн, а получать в новом клубе Хвича будет порядка € 1 млн в год.

«Всем привет. Наконец-то я здесь. Forza Napoli sempre», — сказал Хвича.

Напомним, Кварацхелия начинал сезон-2021/2022 в казанском «Рубине». В конце марта российский клуб объявил, что приостанавливает соглашение с футболистом. Однако позднее стало известно, что Кварацхелия расторг соглашение с «Рубином» и подписал контракт с батумским «Динамо» на два года.

Хвича Кварацхелия перешёл в казанский «Рубин» из грузинского клуба «Рустави» в 2019 году.

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