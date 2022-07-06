Хави трогательно поддержал Путельяс, которая сильно травмировалась перед стартом ЧЕ-2022

Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави поддержал соотечественницу, обладательницу «Золотого мяча» по итогам 2021 года Алексию Путельяс, которая получила серьёзную травму перед стартом чемпионата Европы – 2022 и пропустит турнир. Хави опубликовал совместное фото со спортсменкой.

На тренировке сборной Испании Путельяс неудачно опёрлась на левую ногу, позднее МРТ выявила у Алексии разрыв передней крестообразной связки колена.

«На этом фото я с лучшим игроком в мире! Она ещё докажет всем, что является чемпионкой! Направляю всю энергию Алексии! Ты станешь ещё сильнее», — написал Хави в своих социальных сетях.

Фото: из личного архива Хави

Чемпионат Европы среди женских сборных пройдёт с 6 по 31 июля 2022 года в Англии. Сборная Испании сыграет в группе В с командами Германии, Дании и Финляндии.