Джорджия Стэнуэй — лучший игрок матча-открытия женского чемпионата Европы

6 июля на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере состоялся матч-открытие чемпионата Европы 2022 года среди женщин между национальными командами Англии и Австрии. Победу в присутствии 68 871 зрителя с минимальным счётом 1:0 одержали хозяйки, автором решающего гола стала нападающая Бет Мид.



Лучший игрок каждого матча на женском Евро будет получать специальную награду Visa. Игрока матча определяют технические наблюдатели УЕФА. По итогам встречи Англия – Австрия лучшей была признана полузащитница хозяев Джорджия Стэнуэй, выступавшая за английский «Манчестер Сити», а в мае 2022-го оформившая переход в немецкую «Баварию».

Фото: uefa.com

«Атмосфера была просто невероятной. Количество зрителей говорит само за себя. Мы испытали огромное облегчение после финального свистка. Добились нужного результата, и это главное», – цитирует Стэнуэй официальный сайт УЕФА.