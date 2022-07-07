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Брейтуэйт хочет остаться в «Барселоне», несмотря на обратное желание клуба

Брейтуэйт хочет остаться в «Барселоне», несмотря на обратное желание клуба
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Нападающий каталонской «Барселоны» Мартин Брейтуэйт хочет остаться в клубе, сообщает Football Espana.

31-летний форвард знает, что главный тренер команды Хави Эрнандес уже не рассчитывает на него, но считает, что игра за «Барселону» — это лучший период за всю его карьеру. Это главная причина, по которой он хочет продлить своё пребывание в каталонском клубе. В команде уже сообщили нападающему, что он будет выставлен на продажу этим летом.

После назначения Хави Брейтуэйт провёл на поле всего 22 минуты в составе «Барсы»: 10 в Ла Лиге и 12 – в Кубке Испании.

Брейтуэйт стал футболистом «Барселоны» в феврале 2020 года. С тех пор в 57 матчах во всех турнирах нападающий забил 10 голов и отдал пять результативных передач. Соглашение между сторонами истекает в 2024 году.

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