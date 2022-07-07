Правительство Забайкалья объяснило прекращение финансирования «Читы» слабыми результатами

В Правительстве Забайкальского края объяснили, почему перестало поступать финансирование «Читы». Напомним, команда не сыграет в ФНЛ-2 в сезоне-2022/2023. Клуб принял решение сосредоточиться на развитии детского и юношеского футбола.
«Решение это трудное, но вынужденное. По итогам прошлого сезона команда заняла предпоследнее, 20-е место во втором дивизионе ФНЛ, что вызывало справедливое недовольство болельщиков. Решение также продиктовано тем, что выделяемые лимиты недостаточны для функционирования профессионального футбольного клуба.
Мы сохраняем юношеские команды 2006-2007 годов рождения. Они показывают хорошие результаты, занимая сейчас лидирующие позиции в турнирной таблице первенства страны, претендуют на участие в финале ЮФЛ. Кроме того, мы сохраняем коллективы игроков 2005, 2008, 2009 годов рождения, которые участвуют в первенстве России среди команд спортивных школ», — цитирует министра спорта региона Андрея Середкина ТАСС.
- 7 июля 2022
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