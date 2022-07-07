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Сёмин ответил на вопрос, разгромит ли «Зенит» «Спартак» в матче за Суперкубок

Сёмин ответил на вопрос, разгромит ли «Зенит» «Спартак» в матче за Суперкубок
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился ожиданиями от предстоящего матча Суперкубка России по футболу, в котором сыграют «Спартак» и «Зенит». Встреча пройдёт на поле стадиона «Газпром Арена» 9 июля. Она стартует в 19:00 мск. Специалист оценил возможность увидеть в этом матче разгром «Спартака».

«Во-первых, Суперкубок — старт сезона. Думаю, важнее всего, что будет полный стадион, большое количество людей. Когда стадион заполнен, всегда футбол в эмоциональном плане бывает очень мощным. Другое дело по качеству вопрос. Первый матч сезона. Думаю, будет интересно.

Суперкубок — это всегда игра до последних минут, до дополнительного времени, даже до серии пенальти. Не помню, чтобы в последнее время на Суперкубке были разгромы», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

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