Экс-игрок «Аякса»: женский футбол очень медленный, там много ошибок. Футболистки паникуют

Экс-полузащитник «Аякса» Тео Янсен раскритиковал женский футбол, сравнив его с мужским.

«Женский футбол очень медленный. В матчах женщин происходят неестественные для мужчин вещи. Например, очень много простых ошибок – в передачах, отборах. Базовые вещи. Многие игроки ошибаются или принимают неверные решения. Особенно если они оказываются под небольшим давлением. Они паникуют, и многое начинает идти не так.

Но иногда это очень приятно смотреть, потому что может случиться что-то очень неожиданное. Это преимущество женского футбола.

Женщины-вратари прыгают за мячом не так быстро, как мужчины. Это так неуклюже… Такое можно увидеть в программе «Самые смешные домашние видео» Ханса Крэя. Некоторые навесы такие медленные – мы бы приняли мяч на грудь после такого. А у женщин в таких ситуациях сразу же возникают опасные моменты.

В футболе разница между мужчинами и женщинами огромна – такого нет в хоккее или теннисе. В этих видах спорта представители обоих полов с ранних лет развиваются пропорционально. Они тренируются и играют на хорошем уровне. Но это не касается женского футбола. Там порог для попадания в профессионалы слишком низкий.

Ситуация улучшится, но нужно время. Сейчас женская лига в Нидерландах слишком мала. У многих профессиональных клубов даже нет школ для девочек. Нынешние игроки женских сборных росли с любителями. Лучшие девочки должны тренироваться с мальчиками. Это пойдёт на пользу их устойчивости. Посмотрим, какой ситуация будет через 20 лет.

Вратари – это реальная проблема. Такое есть и у мужчин, но у девушек всё ещё хуже. Вратари часто ошибаются, и каждый навес приводит к опасному моменту или даже к голу. В гандболе нужно брать пример с Тесс Вестер, вратаря женской сборной Нидерландов. Она бы смогла отбивать и удары мужчин. Всё потому, что она тренировалась и играла на высоком уровне с очень молодого возраста. Важно, чтобы такое происходило и в футболе.

Хитрость в том, чтобы судить о женщинах по-другому и не слишком сравнивать их с мужчинами. Это трудно, но они этого заслуживают. Мне определённо понравится женский Евро. Остаться ради этого дома? Нет, конечно, не в первую очередь», – приводит слова Янсена нидерландское издание RTL Nieuws.

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