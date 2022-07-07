Терюшков: «Химки» играли бы в Кубке РПЛ вторым составом, иначе вылетели бы в Первую лигу

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков высказался об идее создания Кубка Российской Премьер-Лиги.
«Химки» будут выступать вторым составом в Кубке РПЛ, если он появится. Потому что иначе мы рискуем просесть в РПЛ и вылететь в Первую лигу», — сказал Терюшков в эфире программы «Есть тема!» на «Матч ТВ».
Ранее сообщалось, что окончательное решение о проведении Кубка Российской Премьер-Лиги будет принято на следующей неделе совместно с Российским футбольным союзом (РФС).
Официально новый сезон стартует 9 июля. В этот день состоится матч за Суперкубок России — 2022, в котором встретятся действующий чемпион страны «Зенит» и обладатель Кубка России сезона-2021/2022 «Спартак». Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало встречи — в 19:00 мск.
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