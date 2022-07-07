«Оренбург» объявил о возвращении тренера-аналитика Радевича, работавшего в «Красаве»

Экс-тренер клуба ФНЛ-2 «Красава» Алексей Радевич вернулся в «Оренбург» на позицию тренера-аналитика. Об этом сообщает пресс-служба клуба в телеграм-канале.
В сезоне-2021/2022 Алексей Радевич являлся главным тренером «Красавы». Ранее он работал в «Оренбурге» с 2019 по 2021 год.
Напомним, в конце мая президент клуба «Красава», бывший футболист и блогер Евгений Савин объявил о переезде команды из России на Кипр.
Ранее Евгений Савин сам покинул страну после выхода интервью с украинскими футболистами, которые критически высказались о событиях, происходящих на Украине.
Клуб «Красава» в прошедшем сезоне выступал в первенстве ФНЛ-2 и занял третье место в турнирной таблице своей группы, набрав 31 очко после 18 матчей.
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