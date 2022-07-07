В «Урале» поддержали идею приглашения «Амкала» и команд Медиалиги на Кубок России

Президент «Урала» Григорий Иванов оценил идею приглашения «Амкала» и команд Медиалиги на Кубок России. Он отметил, что это может способствовать развитию футбола в стране, положительно сказаться на его популяризации.
«Нормально отношусь к этой идее. Чем больше футбола в нашей стране, тем лучше. Не видел заявление Алаева, но мне нравится эта идея. Мы видели игру «Динамо» с «Амкалом». Нам очень понравилось! Народ пришёл за них болеть. Это же популяризация футбола. Дай бог, чтобы это произошло», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Ранее появилась новость, что клубы Медиалиги могут получить приглашение на Кубок России. Об этом заявил исполняющий обязанности президента Российской Премьер-Лиги (РПЛ) Александр Алаев.
- 7 июля 2022
-
17:54
-
17:52
-
17:51
-
17:45
-
17:27
-
17:19
-
17:16
-
17:08
-
16:57
-
16:50
-
16:47
-
16:43
-
16:43
-
16:39
-
16:33
-
16:32
-
16:29
-
16:26
-
16:23
-
16:21
-
16:10
-
16:09
-
16:09
-
16:07
-
16:00
-
15:59
-
15:54
-
15:51
-
15:50
-
15:44
-
15:44
-
15:41
-
15:37
-
15:34
-
15:32