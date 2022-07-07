В «Урале» поддержали идею приглашения «Амкала» и команд Медиалиги на Кубок России

Президент «Урала» Григорий Иванов оценил идею приглашения «Амкала» и команд Медиалиги на Кубок России. Он отметил, что это может способствовать развитию футбола в стране, положительно сказаться на его популяризации.



«Нормально отношусь к этой идее. Чем больше футбола в нашей стране, тем лучше. Не видел заявление Алаева, но мне нравится эта идея. Мы видели игру «Динамо» с «Амкалом». Нам очень понравилось! Народ пришёл за них болеть. Это же популяризация футбола. Дай бог, чтобы это произошло», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.



Ранее появилась новость, что клубы Медиалиги могут получить приглашение на Кубок России. Об этом заявил исполняющий обязанности президента Российской Премьер-Лиги (РПЛ) Александр Алаев.

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