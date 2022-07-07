«Это очень взрывоопасно». Колосков — о бразильцах в «Зените» после перехода Родригао

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о большом количестве бразильских футболистов в «Зените». Ранее клуб из Санкт-Петербурга объявил о переходе из «Сочи» бразильского защитника Родригао.



«Как ты ни отлаживай, но кровь есть кровь. Мы в своё время проходили это с португальцами в «Динамо». Стоит одному задурить, и другие могут подсесть на эту хандру. С моей точки зрения, это очень взрывоопасно. Здесь за ними нужен глаз да глаз», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, Родригао играл за «Сочи» с июля 2021 года. Контракт игрока с клубом был рассчитан до июня 2023 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость бразильца составляет € 3,5 млн.