«Это очень взрывоопасно». Колосков — о бразильцах в «Зените» после перехода Родригао
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Почётный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о большом количестве бразильских футболистов в «Зените». Ранее клуб из Санкт-Петербурга объявил о переходе из «Сочи» бразильского защитника Родригао.
«Как ты ни отлаживай, но кровь есть кровь. Мы в своё время проходили это с португальцами в «Динамо». Стоит одному задурить, и другие могут подсесть на эту хандру. С моей точки зрения, это очень взрывоопасно. Здесь за ними нужен глаз да глаз», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Напомним, Родригао играл за «Сочи» с июля 2021 года. Контракт игрока с клубом был рассчитан до июня 2023 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость бразильца составляет € 3,5 млн.
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