Английский клуб уволил тренера за гомофобные оскорбления футболисток

Главный тренер женской команды «Бирмингема» Маркус Биньо был отправлен в отставку за оскорбления футболисток. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.



13 февраля текущего года во время матча женского чемпионата Англии с «Тоттенхэм Хотспур» Биньо использовал «неподобающие и оскорбительные выражения», связанные с сексуальной ориентацией.



После этого Английская футбольная ассоциация инициировала расследование в отношении тренера «Бирмингема». В марте 2022 года «Бирмингем» приостановил договор с Биньо. Также наставника отстранили на семь матчей и обязали пройти образовательные курсы.



«Как клуб мы решительно осуждаем любые формы гомофобного поведения, а также противостоим любым формам дискриминации. Благодарим Маркуса за его работу», — сказано в сообщении «Бирмингема».

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