Сергей Иванов назвал слабым состав ЦСКА после победы в матче с «Сочи»

Специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов высказался о победе ЦСКА в матче предсезонного турнира Кубок Пари Премьер с «Сочи» (2:1).

«Состав у ЦСКА слабый, как болельщик вам говорю. Недавно вспоминал, что было 20 лет назад, 15, 10, и что сейчас. Но ребята стараются, нельзя говорить о перспективах сезона, когда сезон не начался — вскрытие покажет. Трансферы нужны», — передаёт слова Иванова корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.

Напомним, участниками турнира были санкт-петербургский «Зенит», московский ЦСКА, «Сочи» и «Нижний Новгород». Победителем Кубка стал «Зенит». На втором месте расположился «Нижний Новгород», на третьей строчке — «Сочи». ЦСКА занял последнее место.