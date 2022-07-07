Федотов: для фанатов ЦСКА футбол — жизнь. За них мы должны умирать на поле
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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов после победы в матче предсезонного турнира Кубок Пари Премьер с «Сочи» (2:1) поблагодарил болельщиков армейского клуба за поддержку.
«Мы готовились к старту чемпионата. Естественно, видим отличную поддержку, поэтому выражаем огромную благодарность 12-му игроку, который верил и поддерживал нас. Поддержка колоссальная, она гонит нас вперёд. Мы на поле должны умирать, ведь футбол для них — это жизнь», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.
Победа над «Сочи» стала первой для Федотова у руля ЦСКА. Ранее армейцы проиграли «Велесу» (0:2), «Зениту» (0:3) и «Нижнему Новгороду» (0:2). Примечательно, что «Сочи» — предыдущий клуб Владимира Федотова.
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