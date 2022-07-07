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Норвегия — Северная Ирландия: североирландки отыграли один мяч, но норвежки снова забили

Норвегия — Северная Ирландия: североирландки отыграли один мяч, но норвежки снова забили
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Сегодня, 7 июля, идёт матч первого тура группового этапа чемпионата Европы 2022 года среди женщин Норвегия — Северная Ирландия. Встреча проходит на стадионе «Сент-Мэри» в Саутгемптоне (Англия).

На 49-й минуте результативный удар нанесла защитник сборной Северной Ирландии Джули Нельсон, но через пять минут полузащитница Норвегии Гуро Рейтен снова восстановила разницу в три мяча.

Счёт был открыт в первом тайме. На 10-й минуте отличилась норвежская полузащитница Джули Блэкстад. Через три минуты забила хавбек Фрида Маанум. На 31-й минуте пенальти в ворота сборной Северной Ирландии реализовала форвард Кэролайн Грэм Хансен.

Матч обслуживает бригада судей во главе с Линой Лехтоваарой (Финляндия). Ассистентки — Каролин Кайвоя (Эстония) и Хрисула Куробилия (Греция). Резервный рефери – Тесс Олофссон (Швеция).

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