Федотов: озвучил руководству позицию по трансферам — переговоры идут

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов рассказал, что говорил с руководством клуба о трансферах. По словам специалиста, соответствующие переговоры идут.



«Клубу свою позицию по трансферам я озвучил. Трансферы любят тишину. Переговоры идут. Вы же видите, нас мало», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.



Сегодня, 7 июля, ЦСКА провёл товарищеский матч на предсезонном турнире с «Сочи». Встреча закончилась со счётом 2:1. Эта победа стала первой для ЦСКА под руководством Федотова. Ранее специалист возглавлял «Сочи» и привёл команду к серебряным медалям чемпионата России.

Ранее ЦСКА возглавлял Алексей Березуцкий. Но по окончании сезона было объявлено, что он покидает клуб.