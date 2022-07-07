Федотов: озвучил руководству позицию по трансферам — переговоры идут
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Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов рассказал, что говорил с руководством клуба о трансферах. По словам специалиста, соответствующие переговоры идут.
«Клубу свою позицию по трансферам я озвучил. Трансферы любят тишину. Переговоры идут. Вы же видите, нас мало», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.
Сегодня, 7 июля, ЦСКА провёл товарищеский матч на предсезонном турнире с «Сочи». Встреча закончилась со счётом 2:1. Эта победа стала первой для ЦСКА под руководством Федотова. Ранее специалист возглавлял «Сочи» и привёл команду к серебряным медалям чемпионата России.
Ранее ЦСКА возглавлял Алексей Березуцкий. Но по окончании сезона было объявлено, что он покидает клуб.
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