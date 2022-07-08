Видеообзор разгромной победы Норвегии в матче женского ЧЕ-2022 с Северной Ирландией

Вчера, 7 июля, прошёл матч первого тура группового этапа чемпионата Европы 2022 года среди женщин, в котором сборная Норвегии сыграла с Северной Ирландии. Команды сыграли на стадионе «Сент-Мэри» в Саутгемптоне, разгромную победу одержали норвежки — 4:1.
На 10-й минуте отличилась норвежская полузащитница Джули Блэкстад. Через три минуты забила другая полузащитница сборной Норвегии Фрида Маанум. На 31-й минуте пенальти в ворота сборной Северной Ирландии реализовала нападающая Кэролайн Грэм Хансен.
Видео можно посмотреть на YouTube телеканала «Матч». Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».
На 49-й минуте взятием ворот отметилась защитник сборной Северной Ирландии Джули Нельсон, но через пять минут забила полузащитница Норвегии Гуро Рейтен.
Игру обслуживала бригада судей во главе с финским рефери Линой Лехтоваарой. Её ассистентками выступали Каролин Кайвоя (Эстония) и Хрисула Куробилия (Греция). Резервный рефери – Тесс Олофссон (Швеция).
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