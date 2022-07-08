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37-летняя Нельсон — автор первого гола сборной Северной Ирландии на крупном турнире

37-летняя Нельсон — автор первого гола сборной Северной Ирландии на крупном турнире
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7 июля в рамках первого тура группового этапа чемпионата Европы 2022 года среди женщин сборная Норвегии победила сборную Северной Ирландии со счётом 4:1. Единственный мяч в составе подопечных Кеннета Шилса забила защитница Джули Нельсон.

Гол Нельсон на 49-й минуте войдёт в историю как первый для женской сборной Северной Ирландии на крупных турнирах. Ранее команда никогда не выходила в финальную часть чемпионата Европы или мира.

«Знали, что матч будет трудным. Мы активизировались и сделали всё возможное после двух пропущенных голов. Во втором тайме удалось сдерживать соперника, у них было мало моментов. Мы показали себя крепким орешком», – цитирует послематчевые слова Нельсон официальный сайт УЕФА.

Джули Нельсон – 37-летняя рекордсменка женской сборной Северной Ирландии по количеству матчей (116). С 2016 года она выступает за клуб «Крузейдерс Страйкерс» из Белфаста. В 2013 и 2014 годах Нельсон выигрывала Премьер-лигу и национальный Кубок с клубом «Глазго Сити».

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