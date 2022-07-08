«Реал» объявил о переходе экс-футболистки «Манчестер Сити» Кэролайн Уир
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27-летняя шотландская футболистка Кэролайн Уир, выступающая на позиции атакующего полузащитника, стала игроком мадридского «Реала», перейдя из английского «Манчестер Сити» на правах свободного агента. Об этом сообщается в «твиттере» испанского клуба.
Ранее она выступала за такие клубы, как «Хиберниан», «Арсенал», «Бристоль», «Ливерпуль» и «Манчестер Сити». В составе «горожан» Уир приняла участие в 66 матчах во всех турнирах, в которых отметилась 22 забитыми мячами.
Примечательно, что сразу два гола Кэролайн претендовали на премию Пушкаша, которая вручается за самый красивый забитый мяч в году.
Свой первый вызов в основную сборную Шотландии она получила в 2013 году и с тех пор провела 88 матчей за национальную команду, забив 14 голов.
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