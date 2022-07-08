Дмитрий Чистяков рассказал, что хотел бы попробовать свои силы в Европе
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Российский защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков рассказал, что хотел бы попробовать свои силы в европейском чемпионате.
«Основа «Зенита» или европейский топ-клуб, но сидеть на лавке? Основа «Зенита». Конечно – играть. А в чём прикол? Но я бы хотел поиграть в Европе. В Испании, мне кажется, или в Англии. Возможно, в «Валенсии». Мне здесь нравится. Питер, «Зенит» – это топ, но в дальнейшем, дай бог, если будет возможность, я бы хотел попробовать. В деньгах подвинусь, чего делать? Хочется попробовать», – сказал Чистяков в программе «СБГ Шоу» на YouTube-канале «Рашен Football».
Напомним, санкт-петербургский «Зенит», набравший 65 очков, досрочно стал чемпионом России. В тройку лидеров вошли также «Сочи» (56) и московское «Динамо» (53).
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