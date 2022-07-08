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«ПСЖ» стал ближе по трансферу Скамакки

«ПСЖ» стал ближе по трансферу Скамакки
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Нападающий итальянского «Сассуоло» Джанлука Скамакка близок к переходу во французский «ПСЖ», сообщает Фабрицио Романо.

По информации итальянского журналиста, парижский клуб предложил за одну из своих трансферных целей € 40 млн. Парижский клуб ведёт активные переговоры с «Сассуоло», единственное «но», это цена, которую запрашивает итальянская команда — € 50 млн.

Менеджмент «ПСЖ» уже подготовил для Скамакки контракт до 2027 года с окладом € 3,5 млн за сезон.

23-летний Скамакка – римлянин, делавший первые шаги в карьере в системах как «Ромы», так и «Лацио». В 2017 году он стал футболистом «Сассуоло» и некоторое время выступал в аренде за другие клубы. За чёрно-зелёных в сезоне-2021/2022 он провёл 36 матчей в Серии А и забил 16 мячей.

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