Суперкубок России: когда состоится матч «Зенит» — «Спартак», дата и время начала

Матч за Суперкубок России по футболу, в котором сыграют «Зенит» и «Спартак», состоится завтра, 9 июля. Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Она стартует в 19:00 мск.



Матч обслужит бригада воронежского арбитра Владимира Москалёва. Ему будут ассистировать Валерий Данченко из Уфы и Максим Ковалёв из Реутова. Резервный судья — Кирилл Левников из Санкт-Петербурга.



Напомним, «Зенит» сыграет в матче за Суперкубок России по футболу, поскольку является действующим чемпионом Российской Премьер-Лиги. «Спартак» выступит на правах обладателя Кубка России. В финальной встрече красно-белые переиграли московское «Динамо» со счётом 2:1. Сегодня, 8 июля, состоится ретро-матч между ветеранами «Спартака» и «Зенита».