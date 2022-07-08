Суперкубок России: когда состоится матч «Зенит» — «Спартак», дата и время начала
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Матч за Суперкубок России по футболу, в котором сыграют «Зенит» и «Спартак», состоится завтра, 9 июля. Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Она стартует в 19:00 мск.
Матч обслужит бригада воронежского арбитра Владимира Москалёва. Ему будут ассистировать Валерий Данченко из Уфы и Максим Ковалёв из Реутова. Резервный судья — Кирилл Левников из Санкт-Петербурга.
Напомним, «Зенит» сыграет в матче за Суперкубок России по футболу, поскольку является действующим чемпионом Российской Премьер-Лиги. «Спартак» выступит на правах обладателя Кубка России. В финальной встрече красно-белые переиграли московское «Динамо» со счётом 2:1. Сегодня, 8 июля, состоится ретро-матч между ветеранами «Спартака» и «Зенита».
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