Женская сборная США по футболу квалифицировалась на чемпионат мира – 2023

Женская сборная США по футболу вышла на чемпионат мира – 2023 после победы на женском Кубке КОНКАКАФ над Ямайкой (5:0) и поражения Мексики от команды Гаити (0:3).
После двух игр сборная США набрала шесть очков, обыграв Гаити (3:0) и Ямайку (5:0). У Гаити и Ямайки по три очка за победы над Мексикой.
Следующий матч американки проведут 12 июля с командой Мексики в 5:00 мск.
Помимо США, на женский чемпионат мира уже вышли сборные Китая, Дании, Франции, Японии, Филиппин, Южной Кореи, Испании, Швеции и Вьетнама, а также хозяек турнира: Австралии и Новой Зеландии.
Напомним, во встрече с Ямайкой дублем в составе американок отметилась София Смит. По голу забили Розе Лавелле, Кристи Мьюз и Тринити Родман.
ЧМ-2023 пройдёт с 20 июля по 20 августа 2023 года.
- 8 июля 2022
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