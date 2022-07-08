В день матча за Суперкубок в Санкт-Петербурге не будет работать станция метро «Зенит»

Матч за Суперкубок России по футболу, в котором сыграют «Зенит» и «Спартак», состоится завтра, 9 июля. Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Она стартует в 19:00 мск. Представители метро Санкт-Петербурга сообщили об изменениях в работе.



«В связи с необходимостью обеспечения общественного порядка временно изменяется режим работы станции «Зенит». 09.07.2022 года с 16:00 до 21:00 станция будет закрыта для входа и выхода пассажиров», — говорится в сообщении пресс-службы метро Санкт-Петербурга.



Напомним, «Зенит» сыграет в матче за Суперкубок России по футболу, поскольку является действующим чемпионом Российской Премьер-Лиги. «Спартак» выступит на правах обладателя Кубка России.