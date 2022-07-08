Тарпищев высказался о возможном голе Бакаева в ворота «Спартака» в Суперкубке

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев поделился ожиданиями от предстоящего матча за Суперкубок России, в котором сыграют «Зенит» и «Спартак». Он высказался о возможном голе полузащитника клуба из Санкт-Петербурга Зелимхана Бакаева, который раньше выступал за красно-белых.



«Будет открытый футбол, интересно будет смотреть. У «Зенита» хороший состав и достаточно сыгранный. Забьёт ли Бакаев? А это имеет значение? К этому никак не отношусь. Забьёт — забьёт, не забьёт — не забьёт», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.



Матч за Суперкубок России по футболу, в котором сыграют «Зенит» и «Спартак», состоится завтра, 9 июля. Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Она стартует в 19:00 мск.