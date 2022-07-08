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Мартынович: в «Рубине» все друг друга понимают, даже Фамейе хорошо говорит по-русски

Мартынович: в «Рубине» все друг друга понимают, даже Фамейе хорошо говорит по-русски
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Защитник «Рубина» Александр Мартынович рассказал об атмосфере в команде перед стартом сезона-2022/2023. Он поделился эмоциями от встречи с болельщиками клуба. Кроме того, футболист рассказал о том, удивила ли его работа с главным тренером казанцев Леонидом Слуцким.

«Приятно удивлён количеством пришедших болельщиков — и атмосфера очень приятная была. Пообщались с болельщиками, нам дали наставления на будущий сезон, всё здорово.

Я очень много времени в России, в Премьер-Лиге. Поэтому со многими ребятами уже были знакомы лично или заочно. Коллектив русскоговорящий, все друг друга хорошо понимают. Даже Фамейе хорошо говорит по-русски, только здесь стесняется.

Не удивила работа со Слуцким. У меня было достаточно тренеров, у каждого есть какие-то нюансы. До последнего времени тренировались с Гончаренко, требования были очень похожи. В принципе проблем нет», — цитирует Мартыновича пресс-служба «Рубина».

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