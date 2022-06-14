Мартынович: будет честью помочь «Рубину» выполнить его задачи

Защитник «Рубина» Александр Мартынович прокомментировал переход в казанскую команду.

«Выбрал «Рубин», потому что он был самый конкретный. Город и команда с традициями, и то, что она сейчас попала в такую ситуацию, это временно и решаемо: будет честью быстрее помочь и выполнить задачи. Переговоры прошли быстро. Связались, обсудили — проблем вообще не возникло. Всё было точно и быстро», — цитирует Мартыновича пресс-служба клуба.

Соглашение Мартыновича с «Рубином» рассчитано на два года. Мартынович выступал за «Краснодар» с 2010 по 2022 год. Защитник сборной Беларуси был капитаном краснодарского клуба и провёл за «быков» более 250 матчей. Казанский «Рубин» в сезоне-2022/2023 будет выступать в Футбольной национальной лиге.