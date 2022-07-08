Норвежская футболистка: женщинам выделяют всё больше денег, но разрыв не становится меньше
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Полузащитница сборной Норвегии Ингрид Сырстад Энген высказалась по поводу разницы в деньгах, выделяемых на мужской и женский футбол.
«Женщинам выделяют всё больше денег, но разрыв не становится меньше, так как и мужчинам тоже выделяют всё больше денег. Мы чувствуем, что для нас всё становится лучше и лучше, но если сравнивать с ними, то есть большая разница», — приводит слова Энген NRK.
Женский чемпионат Европы по футболу стартовал 6 июля. В стартовом матче сборная Англии обыграла Австрию со счётом 1:0. Турнир проходит в Великобритании. Финальный матч состоится на стадионе «Уэмбли» 31 июля.
Ранее форвард сборной Норвегии Каролина Хансен выразила недовольство разницей в призовых между мужчинами и женщинами.
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