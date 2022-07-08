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«Не понимаю, зачем прятаться за болельщиков». В «Спартаке» отреагировали на ролик «Зенита»

«Не понимаю, зачем прятаться за болельщиков». В «Спартаке» отреагировали на ролик «Зенита»
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Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов поделился мнением о пародийном ролике объединения фанатов «Зенита» «Ландскрона» о Зареме Салиховой, супруге владельца московского клуба Леонида Федуна.

«Пародия на Зарему от фанатов «Зенита»? Я посмотрел этот ролик — сделано качественно, видно, что дорогой продакшен. Удивился, откуда у «Ландскроны» такие средства, но, видимо, так было решено сделать. Не понимаю, какой смысл прятаться за болельщиков? Сделали бы напрямую. Мы, например, когда делали свой ролик «Проклятый старый дом», говорили вообще о всей системе. Там было много жертв, а не один человек.

Мы не прятались, выложили это на своих ресурсах. Если ты дерзишь, делай напрямую! Зачем какие-то прокладки?

Сделано качественно. Остальное — дело вкуса, кому-то понравилось, кому-то — нет. На мой взгляд, юмор поверхностный: тёплый, кавээновский немножко. Многим зашло… Реакция Заремы Равильевны? Ей сейчас не до того, но, наверное, она видела ролик», — цитирует Зеленова «Спорт-Экспресс».

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