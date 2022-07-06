Фанаты «Зенита» сняли ролик о Зареме Салиховой, поместив её в кресло к психотерапевту

Объединение фанатов «Зенита» «Ландскрона» в преддверии матча за Суперкубок России со «Спартаком» опубликовало пародийный ролик о Зареме Салиховой, супруге владельца московского клуба Леонида Федуна.

Сюжет видео под названием «Сеанс» строится на диалоге актрисы, играющей Салихову, с психотерапевтом. По ходу сюжета Зарема жалуется специалисту на то, что матч за Суперкубок пройдёт в Санкт-Петербурге, а не в Москве. «Постарайтесь не бойкотировать наши сеансы», — говорит врач героине Салиховой в конце ролика, а также просит её обращать внимание на себя, а не на других.

Видео доступно на YouTube-канале Landscrona TV.

В ролике также встречаются цитаты Салиховой и её рассуждения касательно популярности «Спартака».

Зарема: да наша уборщица вызывает больше интереса, чем их главные лица. Мы ведь популярнее! Вы вообще видели наши рейтинги?

Психотерапевт: видел, у «Дома-2» рейтинги тоже были выше, чем у «Галилео», о чём это говорит?

Зарема: что «Дом-2» популярнее.