Агент Магнуссона объяснил, почему игрок отклонил предложение ЦСКА о новом контракте
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Мартин Далин, агент исландского защитника Хёрдура Магнуссона, объяснил, почему игрок отклонил предложение ЦСКА о новом контракте.
«Магнуссон отклонил предложение ЦСКА о новом контракте. Его не будет в команде. Предложение клуба было недостаточно хорошим», — сказал Далин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Ранее ходили слухи, что 29-летний футболист, чей контракт с московским ЦСКА истёк по окончании сезона-2021/2022, может остаться в России. Также у Магнуссона есть предложения от швейцарского «Базеля», французского «Страсбурга» и немецкого «Аугсбурга».
29-летний Магнуссон выступал за ЦСКА с 2018 года, выиграв с командой Суперкубок России. В 93 матчах Хёрдур забил пять голов и отдал результативную передачу.
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