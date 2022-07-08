Агент Магнуссона объяснил, почему игрок отклонил предложение ЦСКА о новом контракте

Мартин Далин, агент исландского защитника Хёрдура Магнуссона, объяснил, почему игрок отклонил предложение ЦСКА о новом контракте.



«Магнуссон отклонил предложение ЦСКА о новом контракте. Его не будет в команде. Предложение клуба было недостаточно хорошим», — сказал Далин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.



Ранее ходили слухи, что 29-летний футболист, чей контракт с московским ЦСКА истёк по окончании сезона-2021/2022, может остаться в России. Также у Магнуссона есть предложения от швейцарского «Базеля», французского «Страсбурга» и немецкого «Аугсбурга».



29-летний Магнуссон выступал за ЦСКА с 2018 года, выиграв с командой Суперкубок России. В 93 матчах Хёрдур забил пять голов и отдал результативную передачу.