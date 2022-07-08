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Агент Магнуссона рассказал, когда игрок планирует определиться с новым клубом

Агент Магнуссона рассказал, когда игрок планирует определиться с новым клубом
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Мартин Далин, агент исландского защитника Хёрдура Магнуссона, рассказал, когда игрок планирует определиться с новым клубом.

«Сейчас у него есть более хорошие предложения из Англии, Германии, Турции и Греции. Магнуссон примет решение в течение следующих двух дней», — сказал Далин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Ранее ходили слухи, что 29-летний футболист, чей контракт с московским ЦСКА истёк по окончании сезона-2021/2022, может остаться в России. Известно, что также у Магнуссона были предложения от швейцарского «Базеля», французского «Страсбурга» и немецкого «Аугсбурга».

29-летний Магнуссон выступал за ЦСКА с 2018 года, выиграв с командой Суперкубок России. В 93 матчах Хёрдур забил пять голов и отдал одну результативную передачу.

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