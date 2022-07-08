Романцев назвал игроков-ветеранов, которые могут усилить основную команду «Спартака»

Главный тренер команды ветеранов «Спартака» Олег Романцев поделился мнением об игроках, которые выступят за его команду в матче легенд с «Зенитом».



«В «Спартаке» Аленичев, Титов, Бушманов, Хлестов в хорошем состоянии. Они могут усилить и главную команду. Тихонова давно не видел.

Смены тренеров? Я не думаю о том, как «Спартак» меняет тренеров. Меня никто ни разу не спрашивал — ни как убрать, ни кого назначить», – передаёт слова Романцева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.



Напомним, сегодня, 8 июля, в Петербурге на стадионе «Петровский» состоится матч ветеранов «Спартака» и «Зенита». Начало – в 18:00 мск.



Он приурочен к встрече за Суперкубок России, в котором клубы из Москвы и Санкт-Петербурга сойдутся между собой. Эта игра состоится завтра, 9 июля. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.