Романцев назвал игроков-ветеранов, которые могут усилить основную команду «Спартака»

Главный тренер команды ветеранов «Спартака» Олег Романцев поделился мнением об игроках, которые выступят за его команду в матче легенд с «Зенитом».
«В «Спартаке» Аленичев, Титов, Бушманов, Хлестов в хорошем состоянии. Они могут усилить и главную команду. Тихонова давно не видел.
Смены тренеров? Я не думаю о том, как «Спартак» меняет тренеров. Меня никто ни разу не спрашивал — ни как убрать, ни кого назначить», – передаёт слова Романцева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
Напомним, сегодня, 8 июля, в Петербурге на стадионе «Петровский» состоится матч ветеранов «Спартака» и «Зенита». Начало – в 18:00 мск.
Он приурочен к встрече за Суперкубок России, в котором клубы из Москвы и Санкт-Петербурга сойдутся между собой. Эта игра состоится завтра, 9 июля. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.
- 8 июля 2022
-
16:40
-
16:37
-
16:36
-
16:35
-
16:35
-
16:29
-
16:21
-
16:18
-
16:12
-
16:08
-
16:00
-
15:57
-
15:55
-
15:42
-
15:38
-
15:30
-
15:22
-
15:18
-
15:14
-
15:13
-
15:10
-
15:07
-
15:06
-
15:05
-
15:05
-
15:04
-
15:04
-
14:58
-
14:56
-
14:55
-
14:50
-
14:44
-
14:41
-
14:39
-
14:38