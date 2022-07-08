Романцев: в «Спартаке» не нашли подход ни к Дзюбе, ни к Бакаеву. С ними мало общались
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Главный тренер команды ветеранов «Спартака» Олег Романцев поделился мнением о переходе полузащитника Зелимхана Бакаева в «Зенит».
«Очень плохо, что с Бакаевым и Дзюбой мало общались. Со всеми талантами тяжело работать. Думаете, с Аленичевым легко было? Нет. Они не нашли подход ни к Дзюбе, ни к Бакаеву. Значит, с ними неправильно общались. Они все талантливые и своеобразные. Значит, к каждому нужен свой подход», – передаёт слова Романцева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
Напомним, в текущее межсезонье Бакаев перешёл из «Спартака» в «Зенит» и уже успел отметиться дебютным голом за сине-бело-голубых на предсезонном турнире. Первым официальным матчем для Бакаева за петербуржцев может стать игра со «Спартаком» в Суперкубке России.
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