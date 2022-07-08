«Хочу принести извинения Федуну». Бердыев жалеет, что не возглавил «Спартак»

Бывший главный тренер «Кайрата» Курбан Бердыев, возглавивший иранский «Трактор», извинился перед владельцем «Спартака» Леонидом Федуном и сказал, что жалеет о том, что не возглавил команду.



«Хочу принести извинения Федуну. Он пригласил меня, я поехал в Монако. Мы с ним ударили по рукам. Потом одна история там произошла, которую я бы не хотел озвучивать, и я принял неправильное решение. Я уже должен был в Казани принимать «Спартак». Не знаю, что сподвигло меня, но это решение было неправильным. Правда ли, что весь тренерский штаб уговаривал меня перейти в «Спартак»? Да.



Что за решение? Я не скажу, это не связано с теми людьми. Когда понял, что ошибся? Сразу. Решение принял, прошло время, и потом я чувствовал, что поступил не по совести.



Единственный ли это случай, когда я жалею о том, что не перешёл в какую-то команду? Да!», – сказал Бердыев YouTube-каналу «Коммент.Шоу».