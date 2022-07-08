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Абаскаль: для меня матч с «Зенитом» — большая ответственность перед «Спартаком»

Абаскаль: для меня матч с «Зенитом» — большая ответственность перед «Спартаком»
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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль ответил на вопрос, каково ему начинать работу с клубом на официальном уровне матчем за трофей.

«Для меня встреча с таким соперником – большая ответственность перед клубом. Все знают, кто такой «Спартак», в том числе и в Европе. Этот матч вызывает дополнительные эмоции, надеюсь, что наши болельщики завтра получат положительный заряд», — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

Напомним, сегодня, 8 июля, состоится матч ветеранов «Спартака» и «Зенита». Он приурочен к встрече за Суперкубок России, в которой сойдутся между собой клубы из Москвы и Санкт-Петербурга. Эта игра состоится завтра, 9 июля. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

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