Булыкин считает, что «Зенит» обыграет «Спартак» в Суперкубке 2:1

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча за Суперкубок России, в котором сыграют «Спартак» и «Зенит».
«От матча жду зрелищной и голевой игры. Но разгрома точно не будет, ведь это первая игра в сезоне, команды вкатываются в него. Многие говорят, что в таких матчах у обеих команд равные шансы, но у «Зенита» есть небольшое преимущество, потому что он играет на своём стадионе. Но и «Спартак» не стоит сбрасывать со счетов. Они будут мотивированы, у них будет больше желания победить.
Будут ли скандальные высказывания после матчей? Не думаю, все уже подуспокоились и, думаю, просто будут наслаждаться игрой. Много голов не будет, думаю, счёт будет 2:1 в пользу «Зенита», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
- 8 июля 2022
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